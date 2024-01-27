В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильмаа

Глава евродипломатии Жозеп Боррель очень напоминает зайца из советского мультфильма «Храбрый заяц», вышедшего на экраны в 1955 году, рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Боррель призвал лидеров западных стран поставить ВСУ дальнобойные ракеты и другое вооружение, которое якобы позволит Киеву взять под контроль утраченные территории.

«Если он [Боррель] такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого», — отметил Константинов.

По его мнению, глава евродипломатии и его коллеги из западных стран являются «политическими попугаями», которые озвучивают доведенную до них кураторами повестку.

Вместе с тем, заметил политик, эти попугаи уверены, что проживают в «цветущем саду».

Напомним, что заяц из мультфильма жил в глухом лесу и постоянно дрожал от страха. Однажды он решил избавиться от страха, доказать всем свою смелость. Он собрал друзей на поляне и заявил, что не боится ни одного из лесных обитателей.