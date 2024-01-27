Захарова прокомментировала отказ Индонезии впустить Галкина*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ властей Индонезии впустить шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в России) в страну. Об этом пишет портал «Подъем».

Ранее артист заявил в соцсетях, что Джакарта не разрешила ему въезд из-за «письма от правительства РФ».

Захарова отметила, что российские дипломаты полноформатно доводят до коллег из дружественных стран позицию Москвы по теме СВО и по всем связанным с ней вопросам.

По ее словам, действия властей Таиланда в отношении группы «Би-2» также не выглядят удивительными.

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД уточнила, что деньги ВСУ отправляют не только Вашингтон и Лондон, но и «различные деятели антикультуры». На фоне этого, констатировала дипломат, они становятся токсичными.