В субботу, 27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. По случаю юбилейной годовщины с заявлением выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что это особая дата для страны, одновременно являющая собой и трагедию, и величайший подвиг советского народа.

Ленинград находился в блокаде 900 дней и ночей, постоянно подвергаясь бомбардировкам. От голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей, но город выстоял, фашисты не смогли сломить его дух.

Медведев предложил почтить память тех, кто погиб, защищая осаждённый город, кто ценой своей жизни прорвал блокаду. Он отметил, что этим людям стоит поклониться, а память о них надо беречь, поскольку она является источником мужества и стойкости в борьбе с неофашистами.