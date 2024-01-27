Путин и Лукашенко утвердят основные направления договора о Союзном государстве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге.
«Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», — сообщает БЕЛТА.
Кроме того, лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего межгосударственного сотрудничества и подведут итоги 28 союзных программ.
Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.
Он примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.