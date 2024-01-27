Путин и Лукашенко утвердят основные направления договора о Союзном государстве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге.

«Один из главных вопросов на повестке дня — утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», — сообщает БЕЛТА.

Кроме того, лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего межгосударственного сотрудничества и подведут итоги 28 союзных программ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.