Володин: для стран НАТО фашистская идеология становится нормой
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой.
«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского», — сказал он.
По словам Володина, этот опасный путь чреват новой мировой войной. Политик призвал сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда, что нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе.
В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.
18 января глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что ФРГ, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма.