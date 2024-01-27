В МИД РФ рассказали о будущем взаимодействии с Международной морской организацией

Российские эксперты продолжат близкое взаимодействие с Международной морской организацией ООН, несмотря на неизбрание Москвы в ее Совет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

По данным МИД, Россия не отказывается от выплаты членских взносов. По итогам голосования в декабре 2023 года в ходе 33-й сессии Ассамблеи Международной морской организации, РФ не вошла в состав ее Совета, куда до сих пор избиралась с момента начала работы организации. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, это стало «прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании».

В МИД указали, что в соответствии с уставными документами за Советом закреплена преимущественно административно-техническая роль, при этом основная работа ведется в рабочих органах, в рамках которых на широкой коллективной основе создаются и совершенствуются технические стандарты и требования в области международного торгового судоходства.

Как отметили в министерстве, российские эксперты продолжат взаимодействие в рамках ИМО по всем аспектам торгового мореплавания, включая проблематику внедрения автономного судовождения, которая вызывает большой интерес в России.