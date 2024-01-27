Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76
Американские власти не удосужились осудить теракт Вооруженных сил Украины, в результате которого был сбит российский лайнер Ил-76 с украинскими пленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.
По его словам, Москва ждала два дня от Белого дома «осуждения варварского теракта киевского режима». Как отметил дипломат, этого так и не произошло даже после созванного по настоянию РФ заседания Совета Безопасности ООН.
24 января украинская сторона сбила российский военно-транспортный самолет Ил-76. Это произошло над Белгородской областью. В нем с подмосковного аэродрома «Чкаловский» везли на обмен 65 украинских пленных. Они погибли, как и трое сопровождавших офицеров ВС России и шестеро членов экипажа.