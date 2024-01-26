Россия призвала Чехию отказаться от «рейдерства»

Там отметили, что указали чешской стороне на «недопустимость подобного произвола». В МИД подчеркнули, что стремятся защитить свои интересы правовыми методами. При этом там не исключили возможных ответных шагов в отношении чешских активов в России. Речь идет, среди прочего, о «Чешском доме» в Москве.