Сенатор Карасин заявил об угрозе «глубокого кризиса» внутри США

Конфликт между Вашингтоном и Техасом, в котором национальная гвардия вопреки ультиматуму Белого дома перекрыла южную границу от мигрантов, является показателем «провала американской политической системы». Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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На южной границе США военнослужащие нацгвардии Техаса стали строить заграждения из колючей проволоки, блокировав доступ к ней федеральным пограничникам. Также гвардейцы, которые подчиняются губернатору Грегу Эбботу, выдворяют из США мигрантов. В ответ президент Джо Байден дал властям Техаса сутки на то, чтобы открыть границу. На это вице-губернатор Дэн Патрик посоветовал главе Белого дома «уйти с дороги».

Карасин считает, что само появление этой ситуации свидетельствует о «провале американской политической системы».

«Внутри США это грозит глубоким кризисом, вплоть до кризиса всей государственной системы», — считает он.

Как считает сенатор, негативное влияние на восприятие американцев происходящего вокруг усиливается непредсказуемостью решений последних американских президентов — не только Байдена, но и его предшественникам Трампа.