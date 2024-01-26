В МИД РФ отреагировали на решение суда ООН по Газе

Россия рассчитывает на соответствующие шаги Совбеза ООН ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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В сообщении отмечается, что вопреки многим ожиданиям решение не содержит требования к Израилю прекратить боевые действия и вывести войска из сектора Газа, однако суд в предварительном плане признал, что «масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде».

«Это в очередной раз подтверждает справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия», — заявила Захарова.

В сообщении подчеркивается, что позиция РФ базируется как на общепризнанных нормах международного права, так и на общечеловеческой морали.

«По-прежнему рассчитываем на соответствующие шаги по линии Совета Безопасности ООН и возврат к дипломатическим усилиям в соответствии с универсальной международно-правовой основой ближневосточного урегулирования», — сказано в заявлении.

Международный суд ООН рассматривал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС.

26 января глава МИД Палестины Рияд аль-Малики приветствовал решение Международного суда ООН о том, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.