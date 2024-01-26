Путин высказался о крушении Ил-76 с военнопленными

«Я не знаю, специально они это сделали или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты, отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть <...> дружественным огнем, потому что самолет был поврежден системами ПВО, <...> а наши системы ПВО по определению наносить удар по своим самолетам не могут», — заявил он.