Путин высказался о крушении Ил-76 с военнопленными
Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, ГУР Минобороны Украины было в курсе, что сбитый Ил-76 перевозил военнопленных ВСУ. При этом президент добавил, что попавшие в самолет ракеты были запущены с подконтрольной территории Украины.
«Я не знаю, специально они это сделали или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты, отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть <...> дружественным огнем, потому что самолет был поврежден системами ПВО, <...> а наши системы ПВО по определению наносить удар по своим самолетам не могут», — заявил он.
Помимо этого Путин также заявил, что найденные на месте крушения Ил-76 элементы снарядов указывают, что они были выпущены из системы ПВО Франции или США. Президент уточнил, что более точные данные будут готовы через несколько дней. Результаты расследования, по словам Путина, будут опубликованы «чтобы и украинский народ знал».
24 января в Белгородской области разбился российский военный самолет Ил-76. Как заявили в Министерстве обороны России, на борту воздушного судна находились военнопленные ВСУ, которых собирались обменять.