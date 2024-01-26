Путин рассказал, кто захватил власть на Украине после распада СССР

Путин заявил, что после распада СССР власть на Украине захватили националисты
Президент России Владимир Путин заявил, что после распада СССР власть на Украине захватили националисты. Об этом сообщает «RT на русском».
Такое заявление президент сделал во время встречи со студентами-участниками СВО.
«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро все подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», — заявил он.
Ранее Путин рассказал, когда заложат атомный ледокол «Сталинград».
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