Путин рассказал, кто захватил власть на Украине после распада СССР

«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на юго-востоке, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро все подчиняли своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», — заявил он.