Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине была начата для защиты интересов РФ — других мотивов не было. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что «геополитический противник» РФ совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией.
По словам Путина, все, что происходило в Донбассе — это геноцид.
«На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — подчеркнул президент РФ.
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