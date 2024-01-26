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Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине была начата для защиты интересов РФ — других мотивов не было. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО передает ТАСС.

Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России
© Газета.Ru

Российский лидер отметил, что «геополитический противник» РФ совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией.

По словам Путина, все, что происходило в Донбассе — это геноцид.

«На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — подчеркнул президент РФ.

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