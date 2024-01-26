"Но если вы говорите о правах человека, то, безусловно, учитывая, что именно Соединенные Штаты Америки эту тему сделали, так сказать, трансграничной и настолько международной, что она, с точки зрения Вашингтона, может свободно обходить суверенитет и независимость государств, я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно", - заключила дипломат.