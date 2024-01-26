Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что в протестах фермеров в Европейском Союзе на фоне тяжелой экономической ситуации нет "руки Москвы", причина кроется в действиях Еврокомиссии. ТАСС

По словам дипломата, в Москве отмечают, что протесты фермеров охватывают не только страны Европейского союза, которые являются соседями Украины, но и Германию с Францией. Российская газета