Медведев предрек образование Техасской народной республики

Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Lenta.ru

Как убежден Медведев, американская администрация демонстрирует неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США. RT на русском