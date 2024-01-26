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Медведев предрек образование Техасской народной республики

Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Lenta.ru

Как убежден Медведев, американская администрация демонстрирует неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США. RT на русском

По его словам, США могут столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину разрушительного гражданского противостояния. ТАСС

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