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«Затягивают кризис»: Захарова высказалась об «артиллерийской коалиции»

Создание «артиллерийской коалиции» и наращивание поставок вооружений Украине приводит к затягиванию кризиса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Киеву около 40 ракет дальнего действия SCALP и другие снаряды.

Захарова высказалась об «артиллерийской коалиции»
© News.ru

Судя по всему в Париже упорно не хотят понять, что наращивание военной помощи режиму Владимира Зеленского ведет не только к затягиванию украинского кризиса, но и к гибели французских граждан, — заявила она.

В состав «артиллерийской коалиции» вошли около 50 государств, в том числе Франция. Целью ее создания является упрощение финансирования поставок артиллерийских снарядов Украине. Отмечается, что «коалиция» сформирована в рамках переговоров, прошедших на военной базе Рамштайн в Германии.

Британское издание Financial Times ранее сообщило, что армия Украины вынуждена экономить снаряды из-за их нехватки. Если раньше артиллеристы ВСУ тратили около восьми тысяч снарядов в день, то сейчас они могут использовать не более двух тысяч снарядов. Российская армия же наносит по украинским позициям все более мощные удары.

Политика
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