Захарова отреагировала на претензии Киева на территории РФ по закону Зеленского

"До 2024 года никаких претензий ни разу мы не слышали на этот счет, - продолжила дипломат. - Разве у кого-то есть сомнения, что бы сделал Зеленский, если бы ему дали дотянуться до тех самых украинцев или граждан Украины, или этнических украинцев, которые проживают на упомянутых территория? Вы что думаете, он бы выделил им деньги на песни и пляски, на национальном языке и национальную музыку? <...> Он бы их мобилизовал тут же, была бы его воля, точно так же, как и граждан на подконтрольных ему землях, согнал бы, как скот на убой".