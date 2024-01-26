МИД России осудил поддержку Западом режима Зеленского после крушения Ил-76

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"Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского" - заявила дипломат и добавила, что "без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы".

Захарова также отметила, что при помощи "подобных злодеяний", киевский режим "пытается подогреть интерес мировой общественности к украинскому кризису" и "не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок".

Прозвучал также призыв к ответственным правительствам и международным структурам осудить теракты, осуществляемые киевским режимом. Захарова также провела параллель со Второй мировой войной, когда не все страны "сразу перешли в ряды антифашистов", но те, кто успел "перейти на сторону света и добра" до окончания войны, те "на десятилетия стали почитаемыми государствами и сообществами".