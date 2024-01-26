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Захарова: атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть в мире интерес к украинскому кризису

Киев злодеяниями, такими как атака на российский самолет Ил-76, надеется подогреть в мире угасающий интерес к украинскому кризису. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными», — сказала представитель внешнеполитического ведомства. RT на русском

Захарова подчеркнула, что без зарубежной поддержки атака Киева на Ил-76 была бы невозможной. Парламентская газета

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