Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от стран Запада до сих пор не было ни одного слова осуждения атаки Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

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«Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта», — сказал Песков.

Он добавил, что этот шаг киевского режима требует должной оценки со стороны мирового сообщества.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.