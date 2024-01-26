Песков заявил, что не знает о расхождениях в списках погибших пленных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об официальных публикациях списков погибших в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Он добавил, что российская сторона не удовлетворена итогами заседания Совбеза ООН по ситуации со сбитым самолетом. По его словам, Запад до сих пор не осудил теракт, совершенный Украиной.

Нет, мне ничего про это не известно. Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались, — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что катастрофа Ил-76 беспрецедентна и требует должной оценки мирового сообщества. По его словам, Киев не впервые уничтожает собственных граждан.

До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта. <...> Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение таких действий, — добавил спикер Кремля.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.