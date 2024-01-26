Песков: Россия не отказывается от требования невступления Украины в НАТО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от требования невступления Украины в Североатлантический альянс.
Он назвал несоответствующим действительности сообщение Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Киеву о невступлении в блок и нейтральном статусе Украины.
«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — заявил представитель Кремля.
Ранее в Кремле заявили, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию «Политика» заявила, что самонадеянность НАТО является не более чем иллюзией, которая чревата катастрофическими последствиями.