Песков объяснил, почему Путин часто посещает Калининградскую область

«Калининград — это уникальный с точки зрения своего географического положения субъект РФ. <...> его развитие является важной задачей. Это было стратегической задачей, когда была позитивная динамика в развитии отношений с европейскими странами. Но и сейчас, когда это отношение стало враждебным, задача стала важнее», — отметил Песков.