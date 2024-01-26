РФ в ООН обвинила Запад в соучастии к уничтожению самолета с пленными

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по уничтожению военного самолета РФ Ил-76 с десятками украинских на борту. Слова участников заседания приводит ТАСС.

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«Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства», — заявил в ходе заседания заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

При этом заместитель генерального секретаря ООН Розмари Энн Дикарло заявила, что «ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-76».

Срочное заседание по ситуации с Ил-76 было запрошено Россией 24 января.

До этого дипломат заявил, что украинские власти закопались в своем вранье по ситуации вокруг уничтожения ВСУ самолета Ил-76 Минобороны РФ.