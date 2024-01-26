Пророческий пост Медведева от 2022 года о событиях в США обсуждают в Сети

На фоне происходящих в Соединенных Штатах событий в Сети стали обсуждать пророческие сообщения заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

— В США, в штате Калифорния, разразится гражданская война. В результате Техас станет независимым штатом. Техас и Мексика образуют союзное государство, — написал он в социальной сети Х 26 декабря 2022 года.

Также Медведев спрогнозировал, что Илон Маск победит на президентских выборах в ряде штатов, которые после окончания новой гражданской войны перейдут в руки республиканцев.

Нацгвардия штата Техас 13 января захватила участок границы Соединенных Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Противостояние развернулось в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет защищать южную границу штата силовыми ресурсами, находящимися в его распоряжении, несмотря на позицию Белого дома.