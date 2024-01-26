Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

"Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня. Он пожелал президенту и премьер-министру республики доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии - благополучия и процветания.

15 августа 1947 года Индия получила независимость от Великобритании, а 26 января 1950 года вступила в силу конституция страны, провозгласившая ее республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.