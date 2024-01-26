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Нарышкин: диалог между СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события в мире

Диалог между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США может предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире способна подойти к опасной черте. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Нарышкин: диалог между СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события
© Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

"Диалог между двумя самыми авторитетными разведслужбами мира, разведслужбами двух самых мощных ядерных держав всегда полезен", - сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что этот диалог является необходимым в условиях, когда мир находится "в состоянии тектонического сдвига в международных отношениях, сдвига к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству.

"В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", - добавил глава СВР.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что во всех ключевых государственных ведомствах Украины присутствуют американские советники, таким образом Соединенные Штаты усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона.

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