Полянский назвал ответственных за действия Киева

Западные страны, спонсирующие Киев, в полной мере ответственны за его действия. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, который созвала Москва в связи со сбитым Ил-76, передает РИА Новости.

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«Западные спонсоры преступного киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления», – указал он.

Полянский также заверил, что Москва предпримет все необходимые действия, чтобы в полной мере наказать преступников.

«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

По его словам, последние данные о сбитом Ил-76 свидетельствуют о преднамеренном и продуманном «преступлении Киева». Полянский подчеркнул, что руководство Украины знало о маршруте и средстве передвижения бойцов к месту обмена.