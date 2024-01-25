Посол РФ передал французским парламентариям обращение ГД по наемникам

Посол России во Франции Алексей Мешков передал французским депутатам послание Государственной Думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о наемниках на Украине.

Дипломат также передал парламентариям распечатку с сайта украинского посольства во Франции, где французов призывают вступать в украинский «иностранный легион», передает ТАСС.

К инструкциям по вступлению в этот батальон прилагается даже специальная форма для подачи заявления на вступление.

«Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», – сказал Мешков.

Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.