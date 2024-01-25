Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности страны к переговорам по урегулированию на Украине. Об этом он высказался в беседе с агентством Bloomberg.

© Lenta.ru

Песков заявил об открытости России к переговорам по урегулированию на Украине и подчеркнул, что российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к диалогу.

«Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока мы не достигнем своих целей», — заключил он.