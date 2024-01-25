Хуситы разъяснили Богданову свою позицию по ситуации в Газе

Делегация мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" разъяснила российской стороне свою позицию по ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, опубликованном по итогам встречи хуситов со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилом Богдановым.
"[В ходе встречи] была разъяснена позиция [хуситов] в поддержку Газы", - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Абдель Саляма.
Кроме того, согласно тексту, делегация "Ансар Аллах" довела до сведения российской стороны свою оценку "агрессивных действий США и Великобритании", направленных против Йемена.
Ранее МИД РФ сообщил о состоявшейся в Москве встрече Богданова с делегацией хуситов, отметив, что стороны обсудили развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта, обострение в акватории Красного моря, осудили удары США и Великобритании по йеменской территории, а также коснулись урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.