Хуситы разъяснили Богданову свою позицию по ситуации в Газе

Делегация мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" разъяснила российской стороне свою позицию по ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, опубликованном по итогам встречи хуситов со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

"[В ходе встречи] была разъяснена позиция [хуситов] в поддержку Газы", - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Абдель Саляма.

Кроме того, согласно тексту, делегация "Ансар Аллах" довела до сведения российской стороны свою оценку "агрессивных действий США и Великобритании", направленных против Йемена.