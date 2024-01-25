Захарова: нацисты в Киеве желают физически устранить всех несогласных с ними
Запад десять лет назад привёл к власти на Украине настоящих нацистов, идеологических последователей Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию «Политика». Она подчеркнула, что цель этих властей — физическое устранение всех несогласных с киевским режимом, и в первую очередь — уничтожение всего русского.
«Только на Украине сегодня дети идут в школу в первый класс под песни, в которых призывают убивать русских, только там сжигают книги, как это делали в Третьем Рейхе, и проводят на улицах факельные шествия», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что по линии Следственного комитета России ведётся расследование деяний украинских нацистов. На сегодняшний день возбуждено уже более 4 тыс. уголовных дел в отношении свыше 900 лиц.