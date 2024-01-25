Захарова прокомментировала протесты в Сербии

"Опыт показывает, что разгул радикальных элементов, действующих по указке из-за границы, способен спровоцировать самые губительные последствия, вплоть до коллапса государственной системы, утраты способности принимать решения в интересах граждан", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.



"Искренне желаем руководству Сербии продолжать заботиться о подлинных интересах страны, не идти на поводу у тех, кто пытается заставить Белград пожертвовать своей самостоятельностью, отказаться от национальной гордости и идентичности", - резюмировала она.