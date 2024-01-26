Песков: Россия ознакомится с планом Германии по «сдерживанию» России

Не секрет, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разработке Берлином плана по «сдерживанию» России.

Представитель Кремля отметил, что в Москве обязательно ознакомятся с таким планом, передает ТАСС.

Ранее в Германии сообщили, что немецкое руководство намерено до апреля создать первый после окончания холодной войны оперативный план обороны, предполагающий действия сил безопасности и промышленности.