Госдума приняла закон о передаче дел об экстремистских материалах в регионы

Рассматривать дела об экстремистских материалах будут высшие судебные инстанции регионов, а на заседания планируют приглашать авторов произведений и религиоведов. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 25 января.

Сейчас указанные составы рассматривают районные суды. Парламент Чеченской республики, указав на общественную значимость этого вопроса, предложил перенести рассмотрение в высшие судебные инстанции - краевые, областные, республиканские верховные, а также суды городов федерального значения.

При подготовке административного дела к разбирательству судья определит круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. Это, например, издатели, авторы произведений или перевода. Их могут пригласить на судебное заседание. А если речь идет о религиозных материалах, на заседание могут позвать и специалистов в области религии.