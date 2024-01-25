Путин прилетел в Калининград

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, прилетел в Калининград. У главы государства ожидается насыщенный график. Поездка главы государства проходит в Татьянин день, поэтому один из первых пунктов программы - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Там Путин пообщается со студентами.

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Кроме того, глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Еще в программе президента - открытие по видеосвязи предприятия, которое производит панели для солнечных батарей.