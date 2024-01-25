Владимир Путин прилетел в Калининград
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, прилетел в Калининград. У главы государства ожидается насыщенный график. Поездка главы государства проходит в Татьянин день, поэтому один из первых пунктов программы - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Там Путин пообщается со студентами.
Кроме того, глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.
Еще в программе президента - открытие по видеосвязи предприятия, которое производит панели для солнечных батарей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что поездка главы региона в западный регион страны не несет никаких "месседжей" странам НАТО. Он отметил, что это обычная работа главы государства по развитию страны в рамках посещения регионов.