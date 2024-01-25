В Кремле рассказали, запрашивался ли прямой коридор для пролета Путина в Калининград

Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета президента Российской Федерации Владимира Путина в Калининград, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Газета.Ru
Он подчеркнул, что для безопасности президента во время полета в Калининград делается все необходимое. Деловая газета "Взгляд"
В последний раз Путин приезжал в Калининград 1 сентября 2022 года. Тогда он поддержал создание в городе международного центра по примеру «Артека», провел открытый урок для школьников и пообщался с местными жителями. Парламентская газета