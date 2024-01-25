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В Кремле анонсировали поездку Путина в российский город

Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Поездку главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле анонсировали поездку Путина в российский город
© globallookpress.com

По словам представителя Кремля, студенты смогут задать президенту любые вопросы.

Песков также добавил, что в рамках поездки Путин уделит внимание вопросам развития региона. Глава государства встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию субъекта. Помимо этого, президент в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии предприятия компании «Энкор Групп» по производству панелей для солнечных батарей.

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