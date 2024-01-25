Глава Крыма ввел особый режим выезда в Херсонскую область

В Крыму действует особый режим выезда и въезда в Херсонскую область, указ, подписанный главой республики Сергеем Аксёновым, опубликван на сайте правительства полуострова.

Согласно документу, это сделано с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Крыма.

«Местами пересечения административной границы междуРеспубликой Крым и Херсонской областью определить автомобильныепункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой», железнодорожныепункты пропуска «Армянск», «Джанкой», — говорится в указе.