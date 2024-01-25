Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

«Приветствую вас на Международном слете потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.