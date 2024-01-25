Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищным актом» то, что Киев убил своих граждан, которые через сутки должны были оказаться дома. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал крушение Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

Напомним, что в среду, 24 января, Вооруженные силы Украины сбили военно-транспортный Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все украинцы, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, погибли.

«То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, каким образом происшествие скажется на обменном процессе. По его словам, эта работа должна вестись в абсолютной тишине. При этом Песков не мог сказать журналистам, поставлен ли обмен пленными между Россией и Украиной на паузу.