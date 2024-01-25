Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку

Новосибирский мэр Анатолий Локоть ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 25 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр мэрию города.

Полномочия чиновника официально прекращаются в четверг. Обязанности главы муниципалитета временно исполняет его первый заместитель Олег Клемешов, уточнили власти. Там напомнили, что жители Новосибирска избрали Локотя своим мэром в апреле 2014 года и переизбрали осенью 2019-го.

Как писала «Парламентская газета», о предстоящем уходе Локотя с поста губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 28 декабря минувшего года. По его словам, мэру предложили новое место работы. Локоть взял отпуск с 30 декабря по 24 января последующим увольнением.