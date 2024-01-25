Лавров высказался о переговорах США с Турцией по вопросу судоходства

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — отметил министр иностранных дел РФ. Он допустил, что Вашингтон постарается пролоббировать идею смягчения режима проливов, который действует сейчас: в условиях военных действий корабли не прибрежных стран не могут зайти в Черное море. Однако Лавров усомнился в успехе подобных переговоров.