Лавров: заявления о планах РФ напасть на Прибалтику являются чушью

«Они считают, что конгресс можно так легко напугать вот этой, грубо говоря, сказкой и измышлением. И что в итоге он пойдет на компромиссы и те 60, или сколько там, миллиардов долларов для Украины в пакете с какой-то помощью Израилю, с какими-то суммами на оборудование границы будут выделены», — сказал Лавров.