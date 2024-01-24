Лавров: заявления о планах РФ напасть на Прибалтику являются чушью
Заявления о планах России после окончания конфликта на Украине напасть на Прибалтику являются чушью. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Он указал, что «склонен верить в разум» властей США, поэтому в заявлениях о планах России напасть на Прибалтику «видит попытку решить сиюминутную проблему с выделением денег Украине».
«Они считают, что конгресс можно так легко напугать вот этой, грубо говоря, сказкой и измышлением. И что в итоге он пойдет на компромиссы и те 60, или сколько там, миллиардов долларов для Украины в пакете с какой-то помощью Израилю, с какими-то суммами на оборудование границы будут выделены», — сказал Лавров.
Также он выразил уверенность, что те, кто говорит об этом, «прекрасно понимают, что это чушь», подчеркнув, что у РФ нет желания на кого-то нападать — в этом отсутствует не только военная, но и политическая необходимость.
Напомним, что на Западе неоднократно звучали заявления об «угрозе нападения» России. В частности, об этом говорили главы Минобороны Эстонии, Германии и Швеции Кайдо Тийтус, Борис Писториус и Микаэль Бюден.