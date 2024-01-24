Лавров: у Путина есть приглашение посетить КНДР и Турцию, а также другие страны

"Визит в Турцию. Кстати, меня спрашивали и про визит в Северную Корею, могу сказать, что президент Путин имеет приглашение от этих двух стран, от их лидеров и от многих других своих зарубежных партнеров", - сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина визит в Турцию в ближайшем будущем.