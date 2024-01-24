Лавров заявил о "нудном диалоге" с США

Лавров оценил текущие отношения между Россией и США
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущий уровень отношений между РФ и США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, на сегодняшний день между Россией и США практически нет отношений.
«Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», — заявил он во время пресс-конференции.
Лавров также напомнил, что высылки дипломатов между Россией и США начались еще в 2016 году. Министр добавил, что на сегодняшний день между Россией и США ведутся переговоры только о работе дипломатических миссий.
«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», — подытожил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что «совершенно не переживает» по поводу того, что мировое сообщество может не поверить в российскую версию крушения самолета ИЛ-76.