Лавров заявил о "нудном диалоге" с США

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущий уровень отношений между РФ и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, на сегодняшний день между Россией и США практически нет отношений.

«Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», — заявил он во время пресс-конференции.

Лавров также напомнил, что высылки дипломатов между Россией и США начались еще в 2016 году. Министр добавил, что на сегодняшний день между Россией и США ведутся переговоры только о работе дипломатических миссий.

«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», — подытожил Лавров.