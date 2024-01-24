Лавров: Запад уходит от честного разговора о провокации против России

Запад давно стал уходить от честного диалога о провокациях против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сбитый Ил-76 над Белгородской областью, на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке

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«Правда глаза колит. Поэтому Запад всячески уходит от ответа на прямые вопросы. Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по Ил-76. По Буче за два года так и нет никаких фактов», — заявил Сергей Лавров.

Прямой эфир пресс-конференции идет в telegram-канале МИД РФ. Лавров также отметил, что страны Запада уже доказали свою дискредитированную позицию по отношению к России.

Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью. Оказалось, что в нем перевозились украинские пленные. При этом в ГУР Украины заявили, что ВСУ не знали о пленных.