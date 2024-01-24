Лавров: Россию не волнует, что ей не поверит международное сообщество по Ил-76

"Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить, как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою в общем-то дискредитирующую позицию", - сказал он отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, волнует ли РФ, что международное сообщество может не поверить, что в самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.