Лавров заявил, что украинская сторона точно знает, что на борту Ил-76 были военнопленные

"Как автор той сенсации Би-би-си могла бы поинтересоваться все-таки установлением истины", - подчеркнул глава МИД и добавил, что "при всем уважении" к этой вещательной корпорации он не сильно озабочен тем, верят ли они в то, что в сбитом самолете находились военнопленные.