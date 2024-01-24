Лавров заявил, что украинская сторона точно знает, что на борту Ил-76 были военнопленные
Украинская сторона точно знает, что на борту Ил-76, сбитом над территорией Белгородской области, были военнопленные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.
"Я издалека не могу вам обещать, что украинцы будут признаваться, но то, что они знают, что там были военнослужащие, - это точно", - сказал он.
Корреспондент Би-би-си спросила, какие доказательства своей версии крушения планирует представить РФ. Лавров напомнил, что в апреле 2022 году спустя три дня после ухода российских солдат из Бучи Би-би-си показала сюжет с трупами на центральной улице города.
"Как автор той сенсации Би-би-си могла бы поинтересоваться все-таки установлением истины", - подчеркнул глава МИД и добавил, что "при всем уважении" к этой вещательной корпорации он не сильно озабочен тем, верят ли они в то, что в сбитом самолете находились военнопленные.